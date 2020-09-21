Из Кузбасса запущен новый автобусный маршрут Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Из Кузбасса запущен новый межрегиональный автобусный маршрут. Рейсы начнут выполняться с понедельника, 21 сентября.

Как рассказали в ГПУ «Кузбасспассажиравтотранс», начал работу автобусный маршрут № 715 Юрга - Кемерово - Красноярск. Он будет совершать остановки на промежуточных автовокзалах и автостанциях в Кемерове, Мариинске, Ачинске и поселке городского типа Тяжинский. Рейсы будут выполняться по нечетным дням.

Время отправления в прямом направлении: от юргинского автовокзала - в 22.30; от кемеровского автовокзала - в 0.40. Автобус, следующий по маршруту, прибывает в Красноярск в 10.30.

Обратное отправление из Красноярска - в 23.00. Прибытие в Юргу - в 10.55. Время в пути составит 12 часов.

- Приобрести проездные билеты в прямом и обратном направлениях можно уже сейчас в кассах автовокзалов и автостанций Кузбасса, на сайте e-traffic.ru или через мобильное приложение «На автобус», - сообщили в учреждении.