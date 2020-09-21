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Экспедиция Россельхозбанка и Ассоциации самых красивых деревень откроет Русский Север для агротуризма

Мировой список самых красивых деревень пополнят сразу пять населенных пунктов из России
Яков КРЫМСКИЙ
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Для того, чтобы проинспектировать их туристическую привлекательность и оценить уровень комфорта для постоянного проживания, 18 сентября из Москвы стартовала экспедиция «Русский север 2.0». За 19 дней ее участники проедут маршрут длиной более 5 тысяч километров и посетят более 30 сел, деревень и экопоселений, которые могут стать новыми точками притяжения для путешественников из России и других стран. Экспедиция проводится Ассоциацией самых красивых деревень и городков России при поддержке Россельхозбанка.

Основная задача участников экспедиции – на собственном примере доказать, что Русский Север – это интересное туристическое направление, а существующая инфраструктура деревень и небольших поселений предоставляет все условия для комфортного отдыха и постоянного проживания.

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