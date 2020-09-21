Мужчина в камуфляже избил кемеровчанку и отобрал у нее деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бурный вечер закончился для мужчины в камуфляжном костюме в отделении полиции. А все потому, что он ударил женщину и силой отобрал у нее деньги.

40-летняя кемеровчанка вечером отправилась в магазин. По дороге она встретила своего бывшего сожителя. Мужчина был одет в камуфляжный костюм, а еще от него исходил сильный запах алкоголя. Экс-возлюбленный попросил денег в долг, но женщина отказала ему. Тогда мужчина ударил свою бывшую подругу по лицу и отобрал у нее 500 рублей. Кемеровчанка тут же обратилась за помощью в полицию.

Во время патрулирования улицы Инициативная бойцы Росгвардии увидели на остановке гражданина в камуфляжном костюме. И действительно: это был тот самый агрессивный бывший сожитель кемеровчанки, 38-летний местный житель. Оказалось, что у него уже имеется не одна судимость, в том числе за причинение средней тяжести здоровью и угрозы убийством

- Для дальнейшего разбирательства задержанного росгвардейцы передали полицейским, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.