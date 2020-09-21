В Кузбасс идут похолодание, дождь и сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. В регион идут похолодание, дожди и сильный ветер.

Во вторник по области прогнозируется +14…+19 градусов, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду ночью, усиливаясь до 13 метров. Днем он разовьет скорость до 7-12 метров, местами ожидаются порывы до 20 метров. Ночь пройдет преимущественно без осадков, а вот днем кузбассовцев ждут кратковременные дожди и грозы, ночью и утром местами туманы

В среду, 23 сентября, ночью столбики термометра покажут +4…+9 градусов, днем потеплеет до +10…+15. Ветер направления не сменит, но умерит скорость – до 5-10 метров в секунду, иногда будут наблюдаться порывы до 17 метров. Как и накануне, по области пройдут умеренные дожди.

Четверг существенно от предыдущего дня отличаться не будет. Ночью температура установится в отметках +3…+8 градусов, днем будут все те же +10…+15. Стоит захватить с собой зонты – пройдут дожди.

В пятницу осень постепенно начнет вступать в свои права. Ночью температура составит +2…+7 градусов, днем воздух прогреется всего лишь до +9…+14 градусов. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

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