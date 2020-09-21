Два байкера пострадали в ДТП с иномаркой в новокузнецке. ФОТО: кадр видео vk.com, ЧП|ДТП Новокузнецк

В Новокузнецке вечером в воскресенье, 20 августа, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух мотоциклов Honda и автомобиля Lexus RX300. Обоим байкерам потребовалась помощь врачей.

В отделе пропаганды безопасности движения областной Госавтоинспеции сообщили подробности ДТП. Произошло оно неподалеку от дома №30 по проспекту Ермаково в 19.50. По предварительным данным, виновником ДТП стала 27-летняя водитель иномарки.

- Водитель автомобиля Lexus RX300 при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу Honda CBR-900. Машина и мотоцикл столкнулись, - сообщили в ГИБДД. – Затем участником ДТП стал еще один мотоцикл - Honda CBR-1000, который двигался в попутном с первым мотоциклом направлении.

Оба байкера получили травмы, им потребовалось амбулаторное лечение. Примечательно, что в момент аварии оба были в шлемах, защитной амуниции, у обоих имелись водительские права и документы на мотоциклы. Водитель автомобиля Lexus не пострадала.

В областной Госавтоинспекции напомнили о необходимости всем водителям быть внимательнее на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения, следить за скоростным режимом, боковым интервалом и истанцией.