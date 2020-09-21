Кемеровчанин изнасиловал находящуюся без сознания соседку Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Житель Кемерова изнасиловал соседку, которая находилась без сознания. Преступление произошло в одном из городских общежитий.

Суд вынес приговор 38-летнему жителю областного центра за преступление сексуального характера. Как было установлено, в июне прошлого года мужчина распивал спиртное вместе с соседкой по общежитию. Во время застолья он ударил женщину кулаком по голове, в результате чего она потеряла сознание. Преступник решил воспользоваться ситуацией и изнасиловал ее.

Когда потерпевшая очнулась, то смогла оттолкнуть насильника и выбежала из комнаты. Другие жильцы помогли ей и вызвали бригаду скорой помощи, а также сотрудников полиции.

- Женщину госпитализировали, подозреваемый был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.