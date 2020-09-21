В Кузбассе бывшего начальника колонии будут судить за растрату Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе за растрату под суд пойдет бывший начальник колонии. На скамью подсудимых также сядет его сообщник.

Как установило следствие, преступная схема, созданная 45-летним начальником ФКУ ЛИУ-16 и 51-летним директором коммерческой фирмы, заработала в мае 2017 года. Тогда между исправительным учреждением и фирмой второго обвиняемого были заключены госконтракты на откачку жидких бытовых отходов, так как в колонии отсутствовала канализация. Однако работы выполнялись в куда меньших объемах, чем это отражалось в актах. А вот оплата производилась как раз по актам и счетам-фактурам, несмотря на указанную в них ложную информацию. В общей сложности за два года из бюджета колонии на счет организации было перечислено более 4,5 миллиона рублей.

О преступной деятельности начальника колонии узнали сотрудники ФСБ, материалы были переданы следствию, с которым обвиняемые сотрудничать отказались. Вину свою они тоже не признали. Однако проведенная экспертиза документов показала, что оплаченные услуги на сумму более трех миллионов рублей фактически оказаны не были.

- Также в рамках расследования уголовного дела были доказаны приятельские взаимоотношения между обвиняемыми. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 1,6 миллиона рублей.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.