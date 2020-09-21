Россельхозбанк повысит кэшбэк для новых пользователей СВОЕЙ карты системы Mastercard

Россельхозбанк запустил акцию «Карта СВОЯ» - твои новые возможности» для новых владельцев дебетовых и кредитных карт платежной системы Mastercard, по тарифным планам «СВОЯ карта» или «СВОЯ кредитная карта». В рамках специального предложения максимальный кэшбэк для таких клиентов повысится до 16 процентов.

Согласно условиям специального предложения клиенты Банка, оформившие СВОЮ карту в период действия акции, смогут получать дополнительно к бонусным баллам программы лояльности «Урожай», указанным в тарифном плане, по 1 баллу за каждые потраченные 100 рублей. С учетом того, что по СВОЕЙ карте предусмотрено начисление до 15 процентов кэшбэка в виде бонусных баллов программы лояльности «Урожай», суммарное количество бонусов увеличится до 16 процентов.

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Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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