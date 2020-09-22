Невысокая женщина вышла из дома и пропала в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Больше недели в Кузбассе ищут невысокую 68-летнюю женщину. Известно, что 13 сентября она вышла из дома и пропала.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции разыскивают 69-летнюю Вер Жукову, жительницу поселка Темиртау Таштагольского района. На данный момент известно, что 13 сентября 2020 года она ушла из дома в неизвестном направлении. До сих пор женщина не выходит на связь, а ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, волдосы седые, галза карие.

В день исчезновения была одета в синюю джинсовую куртку, зеленые трико и синие резиновые сапоги.

Если вы готовы присоединиться к поискам или владеете информацией о ее местонахождении, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.