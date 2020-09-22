Пьяный лодочник катал кузбассовцев по Томи на банане. ФОТО: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Один из жителей Кузбасса занимался тем, что перевозил граждан на моторной лодке по Томи, а также катал всех желающих на «банане». Правда, делал он все это незаконно.

8 августа жителя Крапивинского района застали за тем, что он перевозил граждан на моторной лодке от берега реки Томь до устья реки Тайдон. Кроме того, он катал всех желающих на «банане», не имея на это лицензии. Но и эти нарушения оказались не единственными. Вместо одного пассажира (а именно столько мест имеется на борту маломерного судна) перевозчик брал на борт по 4-5 человек. Да и перевозкой он занимался будучи нетрезвым.

- По материалам проверки транспортной прокуратуры в отношении перевозчика возбуждено уголовное дело об оказании услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Теперь перевозчику придется отвечать за все нарушения по закону.