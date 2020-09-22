На кузбасском заводе остановили печи из-за нарушений требований промбезопасности. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Плавильные печи на одном из заводов Кемерова в течение трех месяцев не будут работать. Причина столь строгого ограничения - нарушения требований промышленной безопасности.

На одном из кемеровских заводов во время проверки специалисты Сибирского управления Ростехнадзора установили, что плавильные печи, предназначенные для расплава черных и цветных металлов, не могут эксплуатироваться. Как оказалось, на них нет положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, а также лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Более того, выяснилось, что руководство завода не проводило мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

Все эти нарушения представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью работников производства.

- Заводской районный суд города Кемерово установил вину юридического лица в совершении административного правонарушения в части требований промбезопасности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности, заключавшегося во временном прекращении промышленно-производственной эксплуатации плавильных печей на заводе сроком на 90 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

В настоящий момент печи не работают.