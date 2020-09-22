Прокопчанин не успел перейти дорогу и попал под машину Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожилой мужчина решил перейти дорогу, но почему-то выбрал для этого неподходящее место. Теперь он находится в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 76-летний мужчина, произошло около 9.15 в понедельник, 21 сентября, на улице Гайдара в Прокопьевске. Сотрудники Госавтоинспекции уже установили, что водитель автомобиля ГАЗ-331061 двигался со стороны проспекта Строителей в сторону улицы Есенина. В это же время дорогу решил перейти 76-летний мужчина. Однако вместо того, чтобы пройти несколько метров до пешеходного перехода, он стал переходить проезжую часть в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход, мужчина 76 лет, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.