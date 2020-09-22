Ограбившая ребенка женщина пряталась от правосудия в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летняя жительница Красноярска отобрала у ребенка телефон, а потом попыталась спрятаться от правосудия в Кузбассе. Долго скрываться у нее не получилось.

В июне 2019 года 35-летняя жительница Красноярского края оказалась возле подъезда одного из многоквартирных домов в Дивногорске. Там она увидела в руках у 9-летнего ребенка телефон и решила отобрать гаджет. Ребенок не смог противостоять взрослой женщине, а та, забрав телефон, отправилась домой.

Гаджет женщина передала своему сожителю, а тот продал его. Впрочем, вскоре похитительницу телефона задержали, и она предстала перед судом. Суд назначил женщине условное наказание, но она решила спрятаться от сотрудников УФСИН России по Республике Хакасия.

В течение некоторого времени о похитительнице ничего не было известно, однако некоторое время назад сотрудники уголовного розыска обнаружили ее в одном из реабилитационных центров Беловского района.

- Задержанную доставили в линейный отдел МВД России на станции Белово. Информация на нахождении разыскиваемой направлена инициатору розыска, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.