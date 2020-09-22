Два трупа возле гаражей обнаружили кемеровчане Фото: Олег УКЛАДОВ

Страшную находку сделали кемеровчане. Возле гаражей в Центральном районе они обнаружили тела двух погибших мужчин.

Очевидцы сообщили, что тела двух мужчин находились на улице, причем видимых следов насильственной смерти заметно не было. В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области подтвердили информацию о страшной находке.

- Действительно, 21 сентября на улице были обнаружены тела двух мужчин без видимых следов насильственной смерти. На их руках имеются следы от инъекций, предположительно, оба мужчины могли в течение длительного времени употреблять наркотические вещества, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас проводится доследственная проверка, которая призвана установить, что стало причиной смерти мужчин, а также обстоятельства, при которых это произошло.