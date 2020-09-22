Ребенок травмировал глаз крючком в школьной раздевалке в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "FBI Ленинск-Кузнецкий"

Жители Новокузнецка рассказали в соцсетях о том, как ребенок получил серьезную травму глаза в школе. Он находился в школьной раздевалке, когда напоролся на крючок для одежды.

Автор поста, который размещен в социальных сетях, рассказал о том, что ребенок пришел вместе с бабушкой на подготовительные курсы. Взрослых в помещение школы не пускают, а учителя в раздевалке не оказалось. В какой-то момент 6-летний мальчик напоролся глазом на крючок для одежды.

«В результате у ребенка оторвано верхнее и нижнее веко, слезный канал восстановить не удалось. Веко пришили, но оно не поднимается - повреждена мышца. Ребенок на всю жизнь инвалид. Завучи школы виновными себя не считают, извинились и все», - пишут авторы поста.

В пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф подтвердили факт получения ребенком травмы, однако ее характер озвучивать не стали, ссылаясь на врачебную тайну.

- Ребенку проведена операция, сейчас он находится под наблюдением врачей, - отметил пресс-секретарь Антон Дужик.

Оперативно получить комментарий правоохранительных органов не удалось.