Депутат из Кузбасса заработал за год 4 копейки

Депутат из Кузбасса заработал за год всего 4 копейки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Совета народных депутатов Таштагольского городского поселения Андрей Чичкань отчитался о доходах за 2019 год. Как следует из декларации, он заработал всего 4 копейки.

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При этом в собственности у чиновника имеются два земельных участка площадью 1500 и 32,2 квадратных метра, гараж и небольшая доля в жилом доме площадью 64,9 квадрата. Также за ним задекларирован автомобиль Toyota Land Cruiser 200, прицепы РЕСПО и МЗСА 2008 года.

Супруга Андрея Чичканя в прошлом году и вовсе осталась без дохода. При этом она также владеет долей в том же жилом доме, что и сам депутат. У семейной пары есть двое детей. Судя по декларации, зарабатывает в семье только один из них, который уже достиг совершеннолетия. Его доход за 2019 год составил 15 тысяч рублей, в собственности имеются доли в жилом доме и квартире.

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