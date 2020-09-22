Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с 2-летней девочкой в Кемерове Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего в понедельник, 21 сентября. В аварии пострадала 2-летняя девочка и погибла ее мать.

Напомним, что ДТП произошло в областном центре утром. Около 7.45 в полицию поступило сообщение, что на проспекте Ленинградском автомобиль наехал на пешеходов. На место выезжали сотрудники ГИБДД, полиция и следователи.

Как выяснилось, автомобиль Skoda Rapid двигался по проспекту Ленинградскому в сторону проспекта Московского и наехал на 35-летнюю женщину с ребенком, которые передвигались по нерегулируемому пешеходному переходу. Мать девочки погибла, а малышку доставили в больницу, где поместили в отделение реанимации.

Сам водитель пояснил, что по время движения включил автомобильную печь, окна запотели и помешали ему разглядеть пешеходов.

- Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

2-летняя девочка оказалась в реанимации после ДТП на переходе в Кемерове

«Не увидел», - так объяснил водитель автомобиля Skoda Rapid причину, по которой он сбил двух пешеходов. Под колесами иномарки погибла женщина. За жизнь ее 2-летней дочери борются врачи. (подробности)