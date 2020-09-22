Новокузнечанин за месяц перевел мошенникам 2 миллиона рублей

Новокузнечанин за месяц перевел мошенникам 2 000 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Новокузнецка взял несколько кредитов, заложил автомобиль и перевел почти 2 миллиона «сотруднику правоохранительных органов», который взялся помочь получить компенсацию. Увы, помощник оказался мошенником.

44-летний новокузнечанин один раз уже попался на уловку продавцов БАДов. Купленные добавки совсем не помогли ему, так что деньги оказались пущены на ветер. Оттого-то мужчина и обрадовался, когда узнал о том, что мошенников поймали. Об этом ему сообщил по телефону мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Во время беседы «правоохранитель» сказал, что можно получить компенсацию в 450 тысяч рублей. Но для этого надо оплатить страховку, налог и другие сборы. Новокузнечанин с радостью оплатил все, что нужно, и стал ждать компенсацию. Но тут оказалось, что нужно еще что-то оплатить, а потом - еще, и еще… В течение месяца горожанин переводил разные суммы, полагая, что все ему вернется. Он взял несколько кредитов, заложил в ломбард собственный автомобиль. Когда же сумма переведенных денег стала приближаться к 2 миллионам рублей, а «правоохранители» озвучили очередные «налоги и платежи», 44-летний новокузнечанин догадался, что с ним общаются мошенники.

Мужчина обратился в полицию, и следователи подтвердили, что он стал жертвой нечистых на руку людей. Сейчас мошенников разыскивают, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы. Увы, денег горожанину пока никто не вернул - ни за БАДы, ни компенсацию.