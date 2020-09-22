Кузбасская больница запустила платное тестирование на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна из кузбасских больниц запустила для всех желающих тестирование на коронавирус. Об этом сообщил главный врач медучреждения.

- Не так давно на базе нашей баклаборатории мы начали делать платные анализы ИФА и ПЦР на коронавирусную инфекцию, - приводит слова главного врача Междуреченской городской больницы Степана Ронзина пресс-служба города на своей официальной странице в социальных сетях. - Теперь у нас есть возможность сделать это не только по показаниям, но и всем, кто захочет. С 15 сентября любой сможет сделать ИФА-анализ крови на антитела и мазок на ПЦР.

Главврач отметил, что анализы проводятся платно, что несколько возмутило подписчиков группы. А именно - указанная за анализы цена.

Напомним, что на утро 22 сентября в Кузбассе были зафиксированы еще 125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 152 человека выздоровели, двое скончались. Сейчас в медицинских стационарах находятся 2254 пациента, еще 1750 человек остаются дома, в больницах и обсерваторах на обязательной 14-дневной изоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два пациента скончались от коронавируса за сутки в Кузбассе

Оперативный штаб области опубликовал данные по ситуации с коронавирусом на утро 22 сентября. Как стало известно, скончались еще два пациента, которые ранее проходили лечение. (подробности)

Для кузбассовцев старше 65 лет ввели особые часы посещения в магазинах

В некоторых городах Кузбасса для пожилых людей старше 65 лет ввели особые часы для посещения магазинов. Это связано с рисками распространения коронавирусной инфекции. (подробности)

В каких новокузнецких магазинах для пенсионеров выделено особое время

Согласно распоряжению, подписанному губернатором Сергеем Цивилевым, людям в возрасте старше 65 лет рекомендуют соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса. Для того чтобы обезопасить представителей старшего поколения от возможного заражения, некоторые новокузнецкие магазины выделили специальное время именно для пожилых людей. (подробности)

Эксперты рассказали, кому в Кузбассе поставят прививку от коронавируса

Многих сегодня волнует вопрос - когда начнут вакцинировать от коронавируса и кому в первую очередь положена прививка. Разбираемся вместе с экспертами. (подробности)

Три учителя заразились коронавирусом в кузбасской школе

Сразу три учителя заразились коронавирусом в школе в Кузбассе. Из-за этого было принято решение перевести ее в дистанционный режим. (подробности)