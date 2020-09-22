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Коронавирус Covid-19

Кузбасская больница запустила платное тестирование на коронавирус

Об этом сообщил главный врач
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасская больница запустила платное тестирование на коронавирус

Кузбасская больница запустила платное тестирование на коронавирус

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна из кузбасских больниц запустила для всех желающих тестирование на коронавирус. Об этом сообщил главный врач медучреждения.

- Не так давно на базе нашей баклаборатории мы начали делать платные анализы ИФА и ПЦР на коронавирусную инфекцию, - приводит слова главного врача Междуреченской городской больницы Степана Ронзина пресс-служба города на своей официальной странице в социальных сетях. - Теперь у нас есть возможность сделать это не только по показаниям, но и всем, кто захочет. С 15 сентября любой сможет сделать ИФА-анализ крови на антитела и мазок на ПЦР.

Главврач отметил, что анализы проводятся платно, что несколько возмутило подписчиков группы. А именно - указанная за анализы цена.

Напомним, что на утро 22 сентября в Кузбассе были зафиксированы еще 125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 152 человека выздоровели, двое скончались. Сейчас в медицинских стационарах находятся 2254 пациента, еще 1750 человек остаются дома, в больницах и обсерваторах на обязательной 14-дневной изоляции.

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