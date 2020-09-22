В Кузбассе выпадет мокрый снег

В Кузбассе пройдет мокрый снег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе на этой неделе выпадет мокрый снег. Осадки ожидаются в конце недели.

Единая дежурно-диспетчерская служба Новокузнецка опубликовала прогноз возможной обстановки в городе на предстоящие трое суток. Если верить опубликованным данным, то в пятницу, 25 сентября, по югу области будет облачно, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, а ночью ожидается дождь с мокрым снегом.

Сводка ЕДДС Новокузнецка. Фото: ЕДДС Новокузнецка/ vk.com

Отметим, что ранее Кемеровский гидрометцентр давал прогноз погоды на неделю в целом по области, мокрый снег не прогнозировался, поэтому, скорее всего, с этим сезонным явлением встретятся именно новокузнечане. В целом по региону в среду, 23 сентября, ожидается +4… +9 градусов ночью и +10… +15 днем. В четверг ночью столбики термометров покажут +3… +8 , днем температура будет, как и накануне, +10… +15 градусов. В пятницу по области ожидается +2… +7 ночью и +9… +14 днем. Все эти дни будут идти дожди.