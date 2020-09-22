Делом травмировавшего глаз крючком новокузнечанина займется прокуратура Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Делом 6-летнего новокузнечанина, который травмировал глаз крючком в школьной раздевалке, займется прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщениями о том, что в одной из новокузнецких школ 6-летний ребенок чуть не лишился глаза из-за крючка для одежды в школьной раздевалке, заинтересовалась прокуратура. Уже организована проверка опубликованной в интернете информации о травме.

- Прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка полноты и достаточности принятых мер по обеспечению безопасности детей во время пребывания в школе и профилактике несчастных случаев, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Проведение проверки поручено прокуратуре города Новокузнецка. В случае выявления нарушений закона прокуратурой будут приняты меры реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ребенок травмировал глаз крючком в школьной раздевалке в Новокузнецке

Жители Новокузнецка рассказали в соцсетях о том, как ребенок получил серьезную травму глаза в школе. Он находился в школьной раздевалке, когда напоролся на крючок для одежды. (подробности)