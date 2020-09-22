Кузбассовец заплатит штраф за смерть трехлетней дочери Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе мужчина заплатит штраф за смерть трехлетней дочери. К трагедии привела невнимательность мужчины.

В Междуреченске суд вынес приговор 25-летнему отцу двух девочек. Как было установлено ранее, в июле мужчина вместе с женой и дочерьми трех лет и пяти месяцев пришел навестить своего отца, работающего сторожем на заводе.

Когда глава семейства поднимался на второй этаж, старшая дочка побежала за ним. Мужчина зашел в комнату, а ребенка оставил без присмотра на лестнице. Через несколько минут он услышал хлопок. Как оказалось, малышка через проем в перилах лестницы упала вниз с высоты 2,5 метра.

С черепно-мозговой травмой девочку доставили в больницу, где она скончалась.

- Семья на профилактических учетах не состояла, в поле зрения работников правоохранительных органов не попадала. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. Руководству предприятия направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил междуреченцу штраф.