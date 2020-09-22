Возвращение лицензии кузбасской шахте «Лапичевская» подтвердил суд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Будут ли добывать уголь неподалеку от Лесной Поляны? Этот вопрос по-прежнему волнует кемеровчан. Тем более что суд признал незаконным приказ Роснедр о досрочном прекращении прав ООО «Шахта «Лапичевская» на участок недр.

В декабре 2019 года Федеральное агентство по недропользованию издало приказ о досрочном прекращении прав ООО «Шахта «Лапичевская» на участок недр «Шахта «Лапичевская-2», который находится в черте города Кемерово. Однако московский арбитражный суд признал этот приказ незаконным, так как в Роснедрах не указали конкретных нарушений пользователем недр лицензии, а без этого досрочно прекратить ее невозможно. Об этом сообщает «КоммерсантЪ»

В свою очередь, Агентство по недропользованию подало жалобу в Девятый апелляционный суд, который оставил предыдущее решение московского арбитража без изменений.

Напомним, в июне 2020 года собственники шахты оспорили в суде решение об отзыве лицензии и заявили, что готовы инвестировать 38,5 миллиарда рублей в разработку месторождения угля. Тем не менее власти региона готовы бороться за то, чтобы не допустить строительства шахты в 10 километрах от элитного района.

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