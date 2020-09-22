Избил трубой, душил, волок за телегой: в Кузбассе сторож изощренно убивал знакомого Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Кузбассе сторож колхоза долго и изощренно убивал знакомого, с которым поссорился во время застолья. Ближайшие годы он проведет в колонии.

Как было установлено следствием, в феврале 35-летний житель Ленинск-Кузнецкого района, работавший сторожем колхоза, выпивал в компании 51-летнего знакомого у себя на работе. В какой-то момент гость стал кричать и оскорблять хозяина. Тот разозлился и схватил обидчика за шею, после чего несколько раз ударил ногой. Потом он вывел мужчину на улицу, избил металлической трубой, а затем решил задушить. Для этого злоумышленник сделал петлю из веревки, накинул на шею и стал сдавливать.

Расправу пресек другой работник колхоза, но, как оказалось, ненадолго. Сторож, получив возможность продолжить истязания, привязал потерпевшего за ногу к телеге и протащил его волоком по дороге, а потом оставил на улице, ударив несколько раз напоследок по голове лопатой.

-От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Его тело обнаружили прохожие, которые вызвали сотрудников полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области. - В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил мужчине восемь лет колонии строгого режима.