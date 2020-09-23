Сельская местность готова принять до 3 миллионов человек в ближайшие годы - Россельхозбанк

Основным стимулом станет переезд из города офисных работников, которые получат возможность полностью или частично работать из дома благодаря распространению широкополосного интернета и развитию других новых технологий для удаленной работы. Об этом рассказал в ходе совместной конференции Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Информационного агентства России ТАСС «Город без людей? Перспективы деурбанизации в России» руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В рамках дискуссии эксперты обсудили перспективы расселения больших городов, влияние процесса деурбанизации на рынки жилья и труда, а также как государство может ответить на запросы той части общества, которая готова переехать в сельскую местность.

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