Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Бизнес-новости Кемерова

Сельская местность готова принять до 3 миллионов человек в ближайшие годы - Россельхозбанк

Пандемия ускорит тренд на деурбанизацию в России, считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка
Яков КРЫМСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий

Основным стимулом станет переезд из города офисных работников, которые получат возможность полностью или частично работать из дома благодаря распространению широкополосного интернета и развитию других новых технологий для удаленной работы. Об этом рассказал в ходе совместной конференции Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Информационного агентства России ТАСС «Город без людей? Перспективы деурбанизации в России» руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В рамках дискуссии эксперты обсудили перспективы расселения больших городов, влияние процесса деурбанизации на рынки жилья и труда, а также как государство может ответить на запросы той части общества, которая готова переехать в сельскую местность.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.