Два кузбасских детсада закрыли из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу два детских сада временно прекратили работу. Причиной этого стало то, что в дошкольных учреждениях не соблюдали противоэпидемические меры.

Еще два дела об административных правонарушениях в детских садах рассмотрел Мариинский городской суд. Как оказалось, здесь измеряли температуру тела посетителей, как и положено в ситуации с коронавирусом, однако использовали для этого обычные электронные термометры, а не бесконтактные. Кроме того, у персонала детского сада не оказалось достаточного количества масок, они не прошли необходимой профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Под вопросом оказалось и обеззораживание воздуха. Так, в медицинском кабинете детского сада «Солнышко» был медицинский бактерицидный облучатель «Азов» 2008 года выпуска, но не оказалось документов, подтверждающих его безопасность и происхождение. В другом саду - «Колокольчик» - на бактерицидный облучатель были документы, но его производительность не позволяла обеззараживать воздух во всех помещениях.

Как сообщает пресс-служба Мариинского городского суда, заведующие обоих детских садов сообщили, что предпринимают меры по устранению нарушений и все исправят к 25 сентября. Суд приостановил работу детских садиков на девять суток - с 17 сентября.

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