Из-за верности брачным узам кемеровчанка едва не лишилась пальца. ФОТО: пресс-служба Кемеровской службы спасения.

Жительница города Кемерово уверена: обручальное кольцо символизирует нерушимость брачных уз. Поэтому женщина решила ни при каких обстоятельствах не снимать кольцо. Это решение едва не стало фатальным для нее.

В понедельник, 21 сентября, жительница Заводского района обратила внимание на то, что у нее немного отекли пальцы. Один из них - безымянный, на котором было надето обручальное кольцо - опухал все сильнее и сильнее. Муж посоветовал жене снять кольцо, однако женщина отказалась делать это. Она заявила, что кольцо символизирует крепость брачных уз, поэтому снимать его не стоит.

Во вторник палец продолжал опухать, но и тогда женщина оставалась непреклонной в своем решении. Вечером она ушла спать, а среди ночи проснулась от сильной боли. Самостоятельно снять кольцо уже не было возможности. Было около двух часов ночи, когда супруги наконец обратились в службу спасения.

- Обручальное кольцо спасатели сняли при помощи специального инструмента. Врач–спасатель обработал палец, - сообщает пресс-служба Кемеровской службы спасения.

Спасатели напоминают: при опухании рук незамедлительно надо снять украшения. Нельзя терпеть боль и ждать, пока отечность сама спадет. Нарушенное кровообращение может привести к онемению пальцев.