Женщина с ребенком пострадали в ДТП в Кузбассе. ФОТО: областная Госавтоинспекция.

Ребенок получил травмы в ДТП. В машину, где находилась несовершеннолетняя пассажирка, врезалась иномарка.

ДТП, в котором пострадали два человека, произошло на улице Обнорского в Новокузнецке около 19.00. Стражи порядка уже установили предварительно, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo двигалась со стороны Технического проезда в направлении Кузнецкого шоссе. В это же время ей навстречу двигался автомобиль «Лада- 211440». 56-летний водитель иномарки собиралась повернуть налево на регулируемом перекрестке. Она учла то, что на светофоре зажегся разрешающий сигнал, однако не учла того, что нужно пропустить встречный автомобиль.

- В результате ДТП травмированы два человека: водитель Chevrolet Aveo и пассажир отечественного автомобиля, девушка 17 лет, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - По характеру травм им назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.