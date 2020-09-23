Кемеровчан попросили активнее жаловаться на маршрутчиков

Кемеровчан просят активнее жаловаться на маршрутчиков Фото: Екатерина РОМАНОВА

Водители маршрутных такси, заявляя о неработающем терминале, хотят присвоить деньги пассажиров - в этом уверены представители кемеровского УЕЗТУ. Чтобы этого не происходило, кемеровчан просят сообщать о подобных случаях.

Представители Управления единого заказчика транспортных услуг города Кемерово сообщили о том, что сейчас горожане могут оплачивать проезд как наличным способом, так и безналичным, при помощи электронных и банковских карт. Для этого в общественном пассажирском транспорте установлены платежные терминалы. Причем терминалы есть и в муниципальном, и в частном транспорте. На боковом и лобовом стеклах автобусов можно увидеть наклейки, сообщающие об этом. В УЕЗТУ отметили, что терминалы есть в необходимом для работы количестве, более того, имеется и резерв в 10-15 процентов от общего количества. Этот резерв используется для оперативной замены сломанных терминалов.

- Заявляя о неисправности терминала и призывая пассажиров оплачивать проезд наличными или осуществлять безналичные платежи «по номеру телефона», водитель преследует цель хищения и присвоения денежных средств работодателя, - отметили в пресс-службе УЕЗТУ.

Чтобы оперативно реагировать на подобные нарушения, проходят регулярные рейды службы контроля МБУ «УЕЗТУ». Горожане же могут сообщать о «сломанных» терминалах в справочно-информационную службу МБУ «УЕЗТУ».

Сделать это можно по телефону (384-2) 57-46-57. При обращении необходимо указать номер маршрута, дату, время и госномер автобуса.