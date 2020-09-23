Еще 136 кузбассовцев заболели коронавирусом

Еще у 136 кузбассовцев обнаружили коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом пациентов. Еще у 136 жителей региона тесты на COVID-19 оказались положительными.

В общей сложности, число заболевших коронавирусом кузбассовцев на утро 23 сентября составляет 8956 человек. О последних 136 случаях стало известно за минувшие сутки. В инфекционных больницах находятся 2270 человек с подтвердившимся диагнозом. Одновременно с этим еще 1952 человека находятся под наблюдением в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

За сутки изменилось и число выздоровевших кузбассовцев: еще 117 человек покинули больничные стены как вылечившиеся от коронавируса. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 6601 человека.

Еще в трех случаях наступила смерть пациентов с коронавирусом. У троих жителей Кузбасса заболевание протекало на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, в одном из случаев – дополнительно имелось заболевание печени. Скончались житель Новокузнецка 1958 года рождения, жительница Мариинского района 1939 года рождения и жительница Юрги 1960 года рождения. В общей сложности число случаев заболевания с летальным исходом достигло 94 человек.

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