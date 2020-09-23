В каких городах Кузбасса 136 человек заболели коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще 136 кузбассовцев попали в инфекционные больницы Кузбасса с коронавирусом. Они проживали в 24 разных городах и территориях области, однако больше всего новых случаев заболевания выявили в одном из городов.

По данным оперативного штаба, больше всего заболевших - 30 человек - выявили в Кемерове. Общее их число здесь достигло 2172 человек. Еще трое заболевших проживали в Кемеровском муниципальном округе. Здесь общее число инфицированных - 151 человек.

На втором месте по общему числу заболевших - Прокопьевск. Здесь диагноз подтвердился у 18 пациентов, а общее число - 399 случаев.

В Анжеро-Судженске за сутки заболели 13 человек, а общее число пациентов с COVID-19 достигло 515.

В Белове и Ленинске-Кузнецком - по 10 новых случаев заболевания. Общее число - 471 и 263 человека соответственно.

В Осинниках заболели еще девять человек, и теперь общее число пациентов с коронавирусом достигло 204 человек.

В Междуреченске число пациентов с ковидом выросло на семь человек и достигло 1100.

В Новокузнецке - шесть новых заболевших, а общее число достигло 1813 человек.

В Киселевске - пять новых заболевших, в Тяжинском муниципальном округе еще четыре человека с коронавирусом оказались на больничных койках.

По три новых случая заболевания зафиксировали в Полысаеве и Таштагольском муниципальном районе.

По два человека заболели COVID-19 в Калтане, Юрге, Ижморском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.

По одному человеку заболели в Краснобродском, Мысках, Мариинском и Тисульском муниципальных районах, а также в Промышленновском, Чебулинском и Яшкинском муниципальных округах.