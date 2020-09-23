Новое постановление в связи с ситуацией с коронавирусом опубликовало правительство Кузбасса

Новое постановление в связи с ситуацией с коронавирусом опубликовало Правительство Кузбасс Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Новое постановление, которое касается работы общественного транспорта в условиях коронавируса, опубликовало правительство Кузбасса в своем электронном бюллетене.

Постановление, которое опубликовано на сайте правительства Кузбасса, утверждает порядок предоставления субсидий на господдержку предприятий государственного и муниципального общественного транспорта, который осуществляет перевозку пассажиров по регулярным маршрутам по регулируемым тарифам. Перевозчики могут получить субсидии за то, что проводят мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в 2020 году.

Под профилактическими мероприятиями подразумеваются ежедневная дезинфекция автобусов, троллейбусов и трамваев, обеспечение персонала масками, перчатками и кожными антисептиками. Кроме того, перевозчики могут рассчитывать на возмещение расходов на доставку пассажиров аэропортов и вокзалов, у которых подозревают коронавирус, до мест госпитализации или изоляции.

Среди условий для получения субсидии - юридическое лицо должно быть российским, предоставлять услуги по перевозке, вовремя предоставлять необходимые документы для получения субсидии. Также в документе прописана формула, по которой рассчитывается размер субсидии.

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