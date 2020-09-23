В Кемерове появится новое разворотное кольцо. ФОТО: страница главы города Кемерово в соцсетях

Новое разворотное кольцо в скором времени появится на ФПК. Об этом сообщил мэр Кемерова на своей странице в соцсетях.

Глава города Илья Середюк опубликовал на своей странице в соцсетях фотоснимки Молодежного проспекта. После ремонта проспект преобразился, многие отметили это. Одна из горожанок, комментируя фото, попросила установить светофор при выезде с улицы Свободы на проспект Молодежный. Женщина отметила, что без этого выехать оттуда довольно сложно. Горожанка сообщила также, что подготовила обращение в приемные главы города и губернатора.

Обращение кемеровчанки не осталось незамеченным. Представители администрации города ответили, что в скором времени на этом участке дороги произойдут серьезные изменения в организации движения.

«По информации специалистов МБУ «ЦОДД», в связи со строительством жилого дома между строениями № 15к4 и № 17 по проспекту Молодежному планируется организация разворотного кольца для автотранспорта в районе строения № 15к1. Проект подразумевает установку жесткого удерживающего ограждения на линии, разделяющей встречные направления транспортных потоков, и повышение безопасности дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети за счет исключения выезда налево из междворового проезда от дома № 12а. Строительство светофора не рассматривается», - такой ответ дали представители городской власти кемеровчанке.