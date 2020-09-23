16-летний подросток пропал в Кузбассе после ссоры с матерью Фото: Кирилл ЧАЩИН

Расхождения во взглядах стали причиной конфликта 16-летнего кемеровчанина и его матери. После ссоры подросток ушел, хлопнув дверью, и пропал.

Жительница Кемерова и ее 16-летний сын поссорились. Подросток очень обиделся на мать и около 14.00 ушел из дома. Он отключил мобильный телефон, и о местонахождении сына женщина могла лишь догадываться. Она попыталась найти подростка самостоятельно, но все усилия оказались напрасными. Тогда, около пяти часов утра, горожанка обратилась за помощью в полицию.

К розыску подростка тут же подключились экипажи, задействованные в системе единой дислокации, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН. Поиски дали результат: около 17.00 десятиклассника удалось найти в поселке Зеленовский Крапивинского района. Подросток признался, что уехал погостить к приятелю, потому что очень обиделся на маму.

- Сотрудники полиции передали юношу матери, с которой провели профилактическую беседу и посоветовали обратиться с сыном в психолого-педагогический центр, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время в отношении матери мальчика полицейские составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Ей грозит штраф в размере до 500 рублей.