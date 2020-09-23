3-летняя новокузнечанка сбежала из детского садика в магазин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдавая утром на попечение воспитателей своего 3-летнего ребенка, родители из Новокузнецка и предположить не могли, что их дочь сбежит из детского сада.

Во время прогулки, на которую отправились малыши, 3-летняя девочка решила отправиться в небольшое путешествие. В тот момент, когда воспитатель был занят другими детьми, она потихонечку убежала с территории детского сада и отправилась в магазин.

Продавцы магазина были очень удивлены, когда обнаружили одинокого ребенка. Родителей рядом с девочкой не было, и они все никак не появлялись. Тогда работники магазина обратились в полицию.

В это же время сотрудники детского сада обнаружили пропажу ребенка и бросились на поиски девочки. В конце концов и воспитатели, и сотрудники полиции встретились в магазине, где в это время находилась беглянка.

- В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Центральный» УМВД России по Новокузнецку проводят по данному факту проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.