Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших автокредитных банков в первом полугодии 2020 года

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ по итогам первого полугодия 2020 года вошел в Топ 10 рейтинга крупнейших банков на рынке автокредитования. Всего за первое полугодие Банк выдал более 6,7 тысяч автокредитов на общую сумму 5,85 миллиарда рублей.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Одним из ключевых драйверов роста стало масштабирование бизнеса и увеличение географии продаж. Была расширена продуктовая линейка, улучшены кредитные процессы, расширен агентский функционал автосалонов-партнеров, что позволило клиентам значительно ускорить процесс покупки автомобиля. Рост поддержало и участие Банка в государственных программах поддержки автокредитования – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также запуск новых промо-программ для премиального сегмента и автомобилей с пробегом. Также в период самоизоляции были расширены возможности онлайн-сервисов, введено выездное обслуживание и запущен комплекс мер поддержки для клиентов Банка.

Получить информацию и ознакомиться с полными условиями автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8 800 250 57 57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ген. лиц. Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

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