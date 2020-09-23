Вооруженное ограбление новокузнецкого магазина попало на видео. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Камеры видеонаблюдения, установленные в одном из магазинов, зафиксировали момент ограбления. Высокий мужчина, угрожая продавцу ножом, похитил из кассы деньги.

Покупатель, зашедший в один из торговых павильонов Заводского района Новокузнецка, сначала не вызвал никаких опасений. Но потом он достал предмет, похожий на нож и, приставив его к продавщице, буквально потащил ее к кассе. Продавцу не оставалось ничего иного, кроме как отдать ему всю выручку – 12,6 тысячи рублей. Видео с моментом нападения попало в социальные сети.

Сейчас злоумышленника разыскивают сотрудники полиции. За разбой он может лишиться свободы на срок до 10 лет.

Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост 180-185 сантиметров, плотного телосложения.

Был одет: темные штаны, черная толстовка с капюшоном и синими вставками на верхней части груди и на спине, кроссовки бордового цвета, футболка красного цвета.

Полицейские призывают граждан, которым что-либо известно о личности злоумышленника, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-52-32-20, 52-32-32 или «02» (102 - с мобильного телефона). Анонимность гарантируется.