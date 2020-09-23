Медики показали, как фиксируется смерть пациента с коронавирусом. ФОТО: кадр видео АПК

Появился ролик, в котором завкафедрой инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей Зинаида Хохлова рассказывает о симптомах коронавиурса.

Зинаида Хохлова отметила, что симптому коронавируса могут быть разными. Одни могут встречаться чаще, другие реже. Среди основных симптомов врач выделила повышенную слабость, нарушения сознания, ориентации, походки, заторможенность. Также у заболевших коронавирусом нередко отмечают повышенное сердцебиение.

Завкафедрой инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей Зинаида Хохлова рассказывает о симптомах короанвиурса. ФОТО: кадр видео АПК

У большинства заболевших наблюдается сухой кашель без отделения мокроты, боли за грудиной, тяжесть в грудной клетке, чувство сдавливания и нехватки воздуха. Кроме того, наблюдается конъюнктивит, покраснение глаз, слезотечение.

- Ну и, конечно, очень важные признаки – это отсутствие или снижение обоняния и вкуса, - отметила Зинаида Хохлова.

Заканчивается же ролик тем, как медики фиксируют смерть пациента, у которого ранее был выявлен коронавирус, и заносят COVID-19 в причину смерти.

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