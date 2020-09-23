Из личной неприязни двое кузбассовцев убили знакомого и спрятали тело на разрезе Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Двух мужчин, которые обвиняются в совершении убийства в 2016 году, задержали в Новокузнецке. Сейчас оба они находятся под стражей.

Во время личного приема к Председателю СК России обратилась родственница пропавшего в 2016 году новокузнечанина. Мужчина отправился на машине из Прокопьевска в Новокузнецк и пропал. Спустя несколько дней его автомобиль со снятыми номерами нашли на автостоянке, владелец же пропал. После обращения дело передали в центральный аппарат ведомства. Следователи тщательно изучили все детали, восстановили события нескольких дней, которые предшествовали исчезновению кузбассовца, проверили круг его общения, провели сложные экспертизы: криминалистические, информационно-аналитические, портретно-технические, видеотехнические, генетические.

В конце концов, все ниточки привели к Сергею Дунину и Дмитрию Носову. Дунину предъявлено обвинение в убийстве, а Носову – в пособничестве убийству.

По версии следствия, в декабре 2016 года Носов дал Дунину пистолет. Позже Дунин несколько раз выстрелил в голову и туловище знакомого, отчего тот скончался на месте. подельники вместе вывезли тело за город и спрятали на территории одного из угольных разрезов, а машину бросили на стоянке.

- Одним из возможных мотивов совершения преступления явились личные неприязненные отношения, - сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ. - В настоящее время следователями при содействии криминалистов следственного управления СК России по Кемеровской области проводится комплекс поисковых мероприятий по обнаружению останков тела погибшего. Расследование уголовного дела продолжается.