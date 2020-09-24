Лесопарки появятся вокруг двух кузбасских городов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вокруг двух кузбасских городов - Новокузнецка и Белова - появятся настоящие зеленые пояса. Лесопарковые зоны создаются для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию вокруг этих городов.

Решение о создании лесопарковых зон приняли депутаты на 11-м заседании парламента Кузбасса. Предполагается, что лесопарковый зеленый пояс города Белово займет площадь 3867 гектаров. В него войдут городские леса Беловского района, а также земли лесного фонда и прибрежных защитных полос Беловского водохранилища. В лесопарковый пояс Новокузнецка войдут земли Новокузнецкого района, земли Лесного фонда и земли сельхозназначения. Общая же площадь защитной зеленой зоны составит 7335 гектаров.

В пресс-службе кузбасского парламента отметили, что на территории лесопарков будет действовать специальный режим. Так, здесь нельзя будет разжигать костры, размещать свалки, объекты хранения и утилизации опасных отходов, разрабатывать месторождения полезных ископаемых. Также запрещена рубка деревьев, за исключением санитарной. Кроме того, здесь нельзя будет строить жилье и промышленные объекты, но допускается строительство санаториев, больниц, школ, спортивных комплексов, дорог, линий электропередачи и связи. «Зеленые пояса» станут местом отдыха горожан.

К слову, первый зеленый пояс в Кузбассе был создан в октябре 2017 года вокруг Кемерова, его площадь составляет 8463,29 гектара.