Сергей Цивилев проведет отчетную пресс-конференцию 24 сентября. Фото: Пресс-служба АПК

В четверг, 24 сентября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретится с представителями общественности и СМИ на большой пресс-конференции, посвященной итогам 700 дней подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса.

Конференция под названием «700 дней. Строим Кузбасс» запланирована на 12.00. К прямой трансляции могут присоединиться все желающие на сайте телеканала «Кузбасс 1», в Instagram Сергея Цивилева и Youtube-канале «Цивилев. Live», а также в текстовом формате а телеграм-канале «Цивилев. Live».

Напомним, что прошлая пресс-конференция «600 дней. Кузбасс после коронавируса», которая проводилась 2 июня и была посвящена подготовке к празднику и в целом жизни региона в непростых условиях пандемии.