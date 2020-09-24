Из Новокузнецка запустят новые рейсы в Москву и Омск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Новокузнецка этой осенью будут запущены новые авиарейсы в Москву и Омск. Предстоящие полеты анонсированы на официальном сайте аэропорта города.

С 26 октября компания Utair начнет выполнять рейсы по маршруту Омск – Новокузнецк – Омск. Перевозка пассажиров будет осуществляться на комфортабельных самолетах ATR-72-500. Рейс UT-189 будет отправляться в Омск в понедельник и субботу в 11.50, а возвращаться в Новокузнецк в 15.10. Рейс UT-190 будет вылетать из Новокузнецка в понедельник и суббота в 16.00, а прилетать в Омск в 17.20 по местному времени.

Также с 8 ноября авиакомпания «Северный ветер» начинает выполнение полетов по маршруту Москва- Новокузнецк - Москва на самолетах Боинг 737-800. Вылет рейса N4-261 из Москвы (Шереметьево) будет осуществляться в понедельник, четверг и субботу в 23.45, прилет в Новокузнецк – во вторник, пятницу и воскресенье в 07.55. Рейс N4-262 будет вылетать вылет из Новокузнецка во вторник, пятницу и воскресенье в 10.20. Прилет в Москву (Шереметьево) в 11.05 по местному времени.

Кроме того, стало известно, что с 23 сентября компания «ИрАвиа» заявила о начале полетов из Иркутска в Новокузнецк. Рейс будет выполняться каждую неделю по средам и субботам.