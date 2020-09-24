Власти Новокузнецка прокомментировали инцидент с напоровшимся глазом на крючок мальчиком

Власти Новокузнецка прокомментировали инцидент с травмированным в раздевалке мальчиком Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Новокузнецка прокомментировали инцидент с шестилетним мальчиком, который произошел в школьной раздевалке. Ребенку, который вместе со сверстниками остался без присмотра взрослых, крючком для одежды оторвало оба века.

Напомним, что несчастный случай произошел 17 сентября в школе №14 в Новоильинском районе города. Ребенок пришел на подготовительные курсы с бабушкой, а так как взрослых сейчас в школы не пускают, снимал верхнюю одежду в раздевалке один. В какой-то момент мальчик напоролся лицом на металлический крючок для одежды, в результате чего ему оторвало верхнее и нижнее веко.

В связи со случившимся и директора школы, и педагога привлекла к ответственности, сообщает 10 канал. Расследованием всех обстоятельств произошедшего занимаются прокурату и Следственный комитет.

-Крючки 35 лет стояли в этой школе, и никто не обращал внимания на то, что они на самом деле создают опасность, угрозу для здоровья детей. В настоящее время школа прекратила доступ детей в этот гардероб, работает гардеробщик, и постепенно они приведут гардероб в надлежащее состояние. С родителями ребёнка достигнута договорённость, что они получат консультацию в клинике Кемерова, - сообщила главный специалист комитета образования и науки администрации Новокузнецка Наталья Гурова.

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