Кузбассовцев начнут штрафовать за опавшую листву и сугробы Фото: Мария РАЗУМОВА

Кузбассовцев теперь будут штрафовать за опавшую и неубранную листву, скопившиеся сугробы и другие нарушения правил благоустройства. Изменения в региональный закон об административных правонарушениях приняли депутаты Законодательного собрания.

На 11-ом заседании Заксобрания области, которое прошло 23 сентября, во втором чтении приняты изменения в закон, наказывающий нарушителей правил благоустройства. Так, теперь придется нести ответственность за мусор, не убранный с прилегающих территорий. Штрафовать будут за несанкционированный сброс отходов, строительный мусов, скопления опавшей листвы, веток и др. Предусмотрена административная ответственность и за скопления снега и льда. Убирать снежно-ледяные образования собственники и пользователи зданий должны будут как со ступеней перед входом, карнизов, крыш и водостоков, так и с площади земельных участков, где они расположены, и с прилегающей территории. За эти нарушения установлены штрафы для граждан от 500 до тысячи рублей, для должностных лиц – от двух до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 90 тысяч рублей.

Впервые закон разрешит штрафовать за неубранную скошенную траву на прилегающих территориях. Ранее норма касалась только непосредственно покоса травы. Теперь, если ее не убрать, то предусмотрено наказание: от 500 до тысячи рублей для граждан, для должностных лиц – от тысячи до 1500 рублей, для юридические лица – от 1500 до трех тысяч рублей.

-Кроме того, отдельная статья устанавливает ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима, - сообщили в региональном парламенте. - Ранее за нарушения дополнительных требований пожарной безопасности кузбассовцы не наказывались. Теперь штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц и ИП – от пяти до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей.