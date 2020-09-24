В Кузбасс вернется штормовой ветер до 20 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбасс в четверг, 24 сентября, вернется штормовой ветер до 20 метров в секунду. Еще в начале недели синоптики Кемеровского гидрометцентра давали более благоприятный прогноз.

В целом по региону температура днем поднимется до +9…+14 градусов после ночных заморозков до -3 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

В Кемерове в четверг ожидается +10…+12 градусов. Порывы западного ветра будут достигать скорости 17 метров в секунду. Также будет облачно с прояснениями, пройдкт небольшой дождь.

-24 сентября на территории Кемеровской области сохранится высокая пожароопасность в Юргинском, Яйском, Промышленновском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Беловском районах - 4 класс горимости, - сообщили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра.