Юридическая фирма отдала восемь миллионов ради трех Мерседесов. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Одна из юридических компаний Новокузнецка сама нарушила закон. Здесь не платили налоги и, в конце концов, накопился долг в 8 000 000 рублей.

В юридической фирме, которая работает в Новокузнецке, наверняка знали, чем грозит невыплата налогов. Тем не менее, руководство компании допустило ситуацию, когда долг Федеральной налоговой службе достиг восьми миллионов рублей. Добровольно платить налоги компания не хотела, тогда за дело взялись судебные приставы.

- Сотрудники ведомства ознакомили руководство организации с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Однако, юридическое лицо не предприняло мер для погашения имеющейся задолженности, - рассказали в пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Тогда приставы арестовали сразу три автомобиля Mercedes Benz, которые принадлежали компании, а потом оставили автомобили на ответственное хранение. Примечательно, что стоимость машин в общей сложности оказалась чуть меньше задолженности по налогам: 3,3 миллиона рублей, 2,7 миллиона рублей и 1,8 миллиона рублей. Чтобы не лишиться дорогих машин, организация в течение нескольких дней оплатила всю сумму задолженности.