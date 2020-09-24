Новый торговый центр планируют открыть в Кемерове Фото: Михаил ФРОЛОВ

В областном центре планируется открытие еще одного торгового центра. Предполагается, что он будет называться «Торговая галерея «Южный квартал», а находиться будет на улице Автозаводской.

Торговый центр, по данным «Авант-Партнера», расположен в районе бывшего «Кемеровского авторемонтного завода» на улице «Автозаводской». Предполагается, что в торговой галерее разместятся рыбный и мясной рынки, пивоварня и другие отделы с продуктами.

На строительной площадке «Южного квартала» уже заканчиваются работы по благоустройству, а на некотором расстоянии от торговой галереи уже размещен рекламный щит, на котором сообщается о скором открытии торгового центра. Предполагается, что открытие состоится не позднее декабря 2020 года.