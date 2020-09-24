Еще двое пациентов с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе еще три пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

На утро 24 сентября еще двое жителей Кузбасса, у которых ранее тесты на коронавирус дали положительный результат, скончались. Теперь число случаев смерти среди пациентов с COVID-19 составляет 96 человек. По данным штаба, у каждого из умерших пациентов с коронавирусом также имелись сопутствующие заболевания.

- У женщины 1947 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей онкологической патологией. У мужчины 1963 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, - сообщает областной оперативный штаб.

Отметим также, что за минувшие сутки выросло и число пациентов, у которых впервые диагностировали коронавирус. Сейчас общее число заболевших составляет 9103 человек, о 138 из которых стало известно утром 24 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медики показали, как фиксируется смерть пациента с коронавирусом

Появился ролик, в котором завкафедрой инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей Зинаида Хохлова рассказывает о симптомах короанвиурса (подробности)

В Кузбассе опубликовано новое постановление в связи с коронавирусом

Новое постановление о работе общественного транспорта в условиях коронавируса опубликовало в электронном бюллетене правительство Кузбасса. (подробности)

В коронавирусном госпитале в Кемерове родился ребенок

В коронавирусном госпитале, развернувшемся на базе областной клинической больницы, родился ребенок. Девочка, которая появилась на свет, сейчас изолирована от матери.(подробности)

Три кузбассовца с коронавирусом умерли в инфекционных больницах

Еще три человека, за жизнь которых боролись врачи ковидариев, умерли. На утро 23 сентября число умерших пациентов с коронавирусом достигло 94. (подробности)

В каких городах Кузбасса 136 человек заболели коронавирусом

Еще 136 кузбассовцев попали в инфекционные больницы Кузбасса с коронавирусом. Они проживали в 24 разных городах и территориях области, однако больше всего новых случаев заболевания выявили в одном из городов. (подробности)

Кузбасская больница запустила платное тестирование на коронавирус

Одна из кузбасских больниц запустила для всех желающих тестирование на коронавирус. Об этом сообщил главный врач медучреждения. (подробности)