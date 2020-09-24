Больше 9000 кузбассовцев заболели коронавирусом с начала пандемии Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших коронавирусом кузбассовцев превысило 9000 человек. Такие данные на утро 24 сентября дает областной оперативный штаб.

На утро 24 сентября 2020 года стало известно о еще 138 новых заболевших коронавирусом кузбассовцах. Таким образом, общее число пациентов, у которых диагностирован ковид, составляет 9103 человек. В настоящее время 2275 из них получают необходимое лечение в инфекционных стационараз региона. Еще 2403 находятся под наблюдением врачей на 14-дневной домашней изоляции, в стационарах и обсерваторах.

Одновременно с этим выросло число выздоровевших пациентов. Сегодня оно составляет 6732 человека, о 131 из которых стало известно на утро 24 сентября.

К сожалению, выросло и число летальных исходов. так, еще два пациента, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Кузбассе. Число смертей достигло 96.

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