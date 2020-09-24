Анжеро-Судженск оказался лидером по числу новых заболевших коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Кузбассе коронавирус выявили еще у 138 жителей разных городов и районов. Лидером по числу заболевших оказался Анжеро-Судженск.

По данным оперативного штаба, больше всего новых заболевших медики выявили в Анжеро-Судженске. Здесь за сутки COVID-19 диагностировали у 29 человек, а общее число заболевших достигло 544.

В Кемерове за сутки заболели 26 горожан, и теперь общее число заболевших составляет 2198 человек. Еще два заболевших - в Кемеровском муниципальном округе.

В Междуреченске и Новокузнецке одинаковое число новых заболевших - по 16 человек. При этом общее число пациентов с ковидом в Новокузнецке достигло 1829 человек, а в Междуреченске - 1116.

В Ленинске-Кузнецком на утро 24 сентября диагноз подтвердился у 15 человек, а общее число заболевших составило 278 человек. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе также есть новые заболевшие - пять человек.

В Белове зафиксировано семь новых случаев заболевания. В Беловском муниципальном районе - три. Общее число заболевших составляет 478 и 100 человек соответственно.

В Киселевске и Полысаеве - по четыре новых пациента с коронавирусом. В общей сложности с середины марта здесь заболели 303 и 73 человека соответственно.

По два человека заболели в Осинниках, Мысках, Тяжинском и Яшкинском муниципальных округах.

По одному новому заболевшему - в Березовском, Краснобродском и Прокопьевске.

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