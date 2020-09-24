Анжеро-Судженск оказался лидером по числу новых заболевших коронавирусом за сутки
Фото: Артем КИЛЬКИН
За минувшие сутки в Кузбассе коронавирус выявили еще у 138 жителей разных городов и районов. Лидером по числу заболевших оказался Анжеро-Судженск.
По данным оперативного штаба, больше всего новых заболевших медики выявили в Анжеро-Судженске. Здесь за сутки COVID-19 диагностировали у 29 человек, а общее число заболевших достигло 544.
В Кемерове за сутки заболели 26 горожан, и теперь общее число заболевших составляет 2198 человек. Еще два заболевших - в Кемеровском муниципальном округе.
В Междуреченске и Новокузнецке одинаковое число новых заболевших - по 16 человек. При этом общее число пациентов с ковидом в Новокузнецке достигло 1829 человек, а в Междуреченске - 1116.
В Ленинске-Кузнецком на утро 24 сентября диагноз подтвердился у 15 человек, а общее число заболевших составило 278 человек. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе также есть новые заболевшие - пять человек.
В Белове зафиксировано семь новых случаев заболевания. В Беловском муниципальном районе - три. Общее число заболевших составляет 478 и 100 человек соответственно.
В Киселевске и Полысаеве - по четыре новых пациента с коронавирусом. В общей сложности с середины марта здесь заболели 303 и 73 человека соответственно.
По два человека заболели в Осинниках, Мысках, Тяжинском и Яшкинском муниципальных округах.
По одному новому заболевшему - в Березовском, Краснобродском и Прокопьевске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медики показали, как фиксируется смерть пациента с коронавирусом
Появился ролик, в котором завкафедрой инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей Зинаида Хохлова рассказывает о симптомах коронавируса. (подробности)
В Кузбассе опубликовано новое постановление в связи с коронавирусом
Новое постановление о работе общественного транспорта в условиях коронавируса опубликовало в электронном бюллетене правительство Кузбасса. (подробности)
В коронавирусном госпитале в Кемерове родился ребенок
В коронавирусном госпитале, развернувшемся на базе областной клинической больницы, родился ребенок. Девочка, которая появилась на свет, сейчас изолирована от матери.(подробности)
Три кузбассовца с коронавирусом умерли в инфекционных больницах
Еще три человека, за жизнь которых боролись врачи ковидариев, умерли. На утро 23 сентября число умерших пациентов с коронавирусом достигло 94. (подробности)
В каких городах Кузбасса 136 человек заболели коронавирусом
Еще 136 кузбассовцев попали в инфекционные больницы Кузбасса с коронавирусом. Они проживали в 24 разных городах и территориях области, однако больше всего новых случаев заболевания выявили в одном из городов. (подробности)
Кузбасская больница запустила платное тестирование на коронавирус
Одна из кузбасских больниц запустила для всех желающих тестирование на коронавирус. Об этом сообщил главный врач медучреждения. (подробности)